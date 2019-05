Douane onderschept honderden kilo's cocaïne

Donderdag heeft de douane in de haven van Rotterdam een partij van enkele honderden kilo’s cocaïne ontdekt en in beslag genomen. Dit heeft het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag bekendgemaakt.

Brazilië

'De cocaïne was verstopt in een container met machines afkomstig uit Brazilië. Deze machines waren verpakt in kisten, waarin ook de partij cocaïne verstopt was', aldus het OM. De cocaïne is in beslag genomen en inmiddels vernietigd. Naar de smokkel wordt een onderzoek ingesteld.