Vrouw met fles op het hoofd geslagen

Een 58-jarige Bredase is woensdag 10 juli 2019 omstreeks 19.50 uur op de Pelmolenstraat door de politie aangehouden omdat ze in een woning een 22-jarige vrouw uit Dordrecht met een fles op het hoofd geslagen zou hebben. Ook zou ze met een mes hebben gedreigd en daarmee stekende bewegingen gemaakt hebben', zo meldt de politie donderdag.

Aangifte

Het slachtoffer, een 22-jarige vrouw uit Dordrecht, deed aangifte. Ze vertelde dat ze met haar vriend bij een man in de Pelmolenstraat op bezoek was. Kort nadat haar vriend en die bewoner via de voorzijde naar buiten waren gelopen om een hond uit te laten, kwamen via de achterdeur een man en een vrouw binnen.

Glazen fles en mes

Die vrouw had volgens haar een glazen fles in haar rechterhand en een mes in haar linkerhand. Aangeefster werd met de fles op haar hoofd geslagen. Ook probeerde die vrouw haar met het mes te steken. Het slachtoffer vluchtte via de achterdeur naar buiten. Omstander hebben haar geholpen en 112 gebeld.

Ambulance

De ambulancedienst kwam ter plaatse, ze had enkele snijwonden op haar hoofd die zijn behandeld. De vrouw die met de fles geslagen zou hebben, is ter plaatse door de politie aangehouden. De recherche stelt een onderzoek in naar de toedracht van het incident. Mogelijk heeft de gebeurtenis te maken met een zakelijk geschil.