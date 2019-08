Grote cocaïnevangsten en meerdere aanhoudingen

Verstopt in een container met fruit vond de douane afgelopen zondag 750 kilo cocaïne. Een onderzoeksteam van de politie deed nader onderzoek naar de partij drugs en kwam uit bij een bedrijfspand aan de Oranjelaan in Rozenburg. Dit meldt de politie dinsdag.

Aanhoudingen

'Daar werden vijf mannen aangehouden', aldus de politie. Vrijdag werd, eveneens op de Maasvlakte, ook al 500 kilo cocaïne onderschept. Even na 13.00 uur stormde het arrestatieteam van de politie Rotterdam maandag het bedrijfspand aan de Oranjelaan in Rozenburg binnen. De aanwezige mannen, vijf stuks, zijn aangehouden. Zij worden ervan verdacht te maken te hebben met de cocaïnevangst die de douane een dag eerder in de Rotterdamse haven deed.

500 kilo cocaïne onderschept op Maasvlakte

Vrijdag 10 augustus vonden politie en douane tijdens een controle in de Rotterdamse haven ook al 500 kilo. De verdovende middelen zaten verstopt tussen vruchtenconcentraat in een container die op een opslagterrein stond op de Maasvlakte. De politie gaat er vanuit dat de vondsten los van elkaar staan. De politie, douane en het Openbaar Ministerie in Rotterdam hebben de zaken in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.