Vrouw zit vast in over de kop geslagen auto in greppel, hulpdiensten starten zoekactie

In de nacht van woensdag op donderdag heeft een automobiliste in haar auto op zijn kop in een greppel gelegen en kon zij zelf de auto niet meer uitkomen. Rond 04.40 uur werden de hulpdiensten gealarmeerd voor een verkeersongeval op de Steeg in Liempde.

Locatie melding ongeval onjuist

Al snel was duidelijk dat het ongeval niet op de Steeg had plaatsgevonden en werd een zoekactie gestart in de omgeving. Na enkele luttele momenten werd uiteindelijk het voertuig gevonden in een droge sloot op de Hamsestraat, z’n 2 km verderop. Het voertuig lag op zijn kop en de bestuurster kon er zelfstandig niet uit.

Door brandweer uit auto gehaald

Brandweerlieden wisten de vrouw via de deur aan de passagierskant uit de auto te halen waarna ze ter plaatse is nagekeken door de ambulancedienst. De vrouw hoefde na controle niet mee naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de greppel geborgen waarna de weg weer kon worden vrijgegeven. Of de dichte mist de oorzaak van het ongeval is geweest is niet bekend. Ook is niet duidelijk of de vrouw zelf de hulpdiensten heeft gebeld of dat dit door derden is gebeurd.