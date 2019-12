Vergunning varkenshouderij Deurne opnieuw onder de loep

Vergunning uitbreiding

De varkenshouderij in Deurne kreeg in mei jl. een vergunning om het bedrijf verder uit te breiden met extra stallen en meer varkens. Een aantal omwonenden en een milieuvereniging vrezen dat hierdoor extra stikstof gaat vrijkomen en dat dit negatieve gevolgen zal hebben voor een nabijgelegen natuurgebied. Zij stapten daarom naar de rechter.

Nader onderzoek

De gemeente verleende de vergunning op basis van het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit mag echter niet volgens een uitspraak in mei jl. van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechtbank wil de vergunning niet zomaar vernietigen. De gemeente moet nu eerst nader onderzoek doen naar de mogelijkheden of de varkenshouderij onder bepaalde voorwaarden alsnog kan voldoen aan de gestelde normen. Dit moet worden vastgelegd in een zogeheten herstelbesluit.

Ander veevoer

De varkenshouderij heeft voorgesteld om ander veevoer met een lager eiwitgehalte te gaan gebruiken. Dit zou zorgen voor minder uitstoot van stikstof. De rechtbank draagt de gemeente daarom op te onderzoeken of dit inderdaad het geval is en of de uitstoot op deze manier onder de kritische waarden blijft.

Vrees voor extra stank

De omwonenden en de milieuvereniging hebben daarnaast aangegeven te vrezen voor extra geuroverlast. Zij zijn het niet eens met voorschriften die de gemeente oplegde om geuroverlast te voorkomen of te verminderen. De rechtbank verwacht dat er bij uitbreiding van het bedrijf inderdaad meer geuroverlast kan worden verwacht. Volgens de rechtbank is het daarom onvoldoende dat er in de stallen een systeem komt om de extra geur te verminderen. De rechtbank vindt dat er daarnaast controles moeten komen om te bepalen of het systeem de geur daadwerkelijk voldoende vermindert. De gemeente kan in het herstelbesluit bepalen hoe vaak die controles moeten worden uitgevoerd.