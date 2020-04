Aantal rechtszaken wordt uitgebreid

Vanaf 7 april wordt in alle rechtsgebieden het aantal zaken verder uitgebreid. Deze zijn zoveel mogelijk telefonisch of via videoconference.

Alle rechtsgebieden

Het gaat dan om zaken uit alle rechtsgebieden, bijvoorbeeld kort gedingen, arbeidszaken, kantonrolzaken, faillissementen en zaken over echtscheiding, omgang en gezag. De bestuursrechter behandelt meer zaken die bijvoorbeeld te maken kunnen hebben met de overheid en het coronavirus (of maatregelen daartegen) en vreemdelingenzaken. In het strafrecht zullen meer zittingen met gedetineerden worden gehouden en andere zaken waarin een inhoudelijke behandeling via telehoren of bijvoorbeeld Skype mogelijk is.

Belangrijk

President Bart van Meegen: "Voor rechtzoekenden, slachtoffers, nabestaanden en veel andere partijen is het belangrijk dat er ook, en soms juist nu, recht wordt gesproken. In dat kader is vanmiddag landelijk besloten om een groter aantal zaken te gaan behandelen, maar om zittingen wel in beginsel digitaal te houden om fysieke contacten en reisbewegingen te voorkomen. Dat blijft van groot belang in het kader van de volksgezondheid".

Niet stil

Van Meegen benadrukt dat er in de rechtbank Overijssel de afgelopen periode erg hard is gewerkt: "Met dank aan de flexibiliteit, creativiteit en enorme inzet van veel collega's is er ook in de afgelopen weken veel werk verzet en konden veel zaken op een alternatieve manier toch door gaan. Dat gebeurde veelal schriftelijk of via een telefonische of een beeldverbinding.“

Vooruit kijken

Wat de toekomst brengt is onzeker, zo bekent Van Meegen, maar hij kijkt positief vooruit: “We hebben er alle vertrouwen in dat we ook de komende tijd gebruik kunnen maken van de creativiteit en inzet van de collega's en ook van onze ketenpartners zoals het Openbaar Ministerie en de advocatuur om een groter aantal zaken inhoudelijk te kunnen behandelen. Dit alles om die belangrijke maatschappelijke taak die we hebben uit te kunnen voeren".