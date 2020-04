Corona (COVID-19) van mens op dier in Gemert-Bakel en Laarbeek

Er is onderzoek ingesteld om de bron van de besmettingen te achterhalen. Omdat enkele medewerkers bij beide bedrijven verschijnselen van het coronavirus hadden, wordt uitgegaan van een besmetting van mens op dier. Uit eerder onderzoek blijkt dat fretachtigen, en daarmee ook nertsen, gevoelig zijn voor besmetting met COVID-19. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat landbouwdieren of huisdieren een rol spelen in de verspreiding van COVID-19.

Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft per direct maatregelen afgekondigd. Vanaf vandaag is er een meldplicht ingesteld voor nertsenhouders, dierenartsen en personen in onderzoeksinstellingen. Als sprake is van ademhalingsproblemen en verhoogde sterfte bij nertsen moet dit gemeld worden bij de NVWA. Om eventuele verspreiding van het virus naar andere bedrijven te voorkomen mogen zowel de dieren en de mest, een besmet bedrijf niet verlaten. Omdat andere dieren in de veehouderij niet gevoelig lijken voor het virus, wordt nu alleen voor nertsen een meldplicht ingesteld.

Besmetting van mens op mens

Het is belangrijk om te weten hoe de ziekte zich op de besmette bedrijven ontwikkelt. Deze kennis kan gebruikt worden om de ziekte en het verloop daarvan in dieren en mensen beter te begrijpen. Daarom worden monsters verzameld van zieke en gezonde dieren. Deze zullen gebruikt worden voor nader onderzoek. Ondanks dat niet wordt verwacht dat het virus zich over grotere afstanden zal verspreiden, worden uit voorzorg ook lucht- en stofmonsters genomen in de omgeving van het bedrijf. Deze worden onderzocht om na te gaan of hier virus in aangetoond kan worden. Zodra er meer informatie beschikbaar is over de uitkomst van dit onderzoek, zal de Tweede Kamer daarover worden geïnformeerd.

Volgens het RIVM vormen de nertsenbedrijven op basis van de huidige kennis over COVID-19, geen risico voor verdere verspreiding onder mensen. Besmetting van mens op dier is mogelijk, maar de impact van deze besmetting bij nertsen op de gezondheid bij mensen is op dit moment verwaarloosbaar. Besmetting van mens op mens is de stuwende kracht achter de huidige coronapandemie.

Voorzorgsmaatregel

Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat het virus zich op deze nertsenbedrijven op andere wijze verspreidt dan het tussen mensen doet. Het RIVM adviseert uit voorzorg om in een straal van circa 400 meter rond het besmette nertsenbedrijf niet te fietsen of te wandelen tot dat resultaten van het onderzoek op de lucht- en stofmonsters bekend zijn. Er is voor gekozen om de openbare weg in deze straal rond het bedrijf af te sluiten voor voetgangers en fietsers totdat de resultaten van het onderzoek bekend zijn. De burgemeesters van beide gemeentes zullen deze maatregel spoedig treffen.