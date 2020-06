Tien aanhoudingen voor beroving

Op woensdagmiddag hield de politie tien personen aan in verband met de beroving van een 34-jarige man uit de gemeente Hollands Kroon in een woning aan de Bargengd in Hippolytushoef.

Omstreeks 12.20 uur kreeg de politie melding van de beroving. Het slachtoffer vertelde naar de woning aan de Bargengd te zijn gegaan. Terwijl hij daar was, werd hij plotseling geconfronteerd met een aantal personen die hem mishandelden, bedreigden en geld van hem eisten. Nadat de daders een geldbedrag buit hadden gemaakt, werd het slachtoffer uit de woning gelaten.

De politie stelde direct een onderzoek in waarbij werd geconstateerd dat in het pand aan de Bargengd tien personen aanwezig waren. Een aantal van hen vertrokken in auto’s en konden worden aangehouden op de Normenpolderweg en de Koningsweg. Anderen werden in de woning aangehouden.

De verdachten zijn zeven mannen in de leeftijd van 20 tot en met 41 jaar en afkomstig uit de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon. Twee van hen hadden geen bekend adres. De drie overige verdachten zijn vrouwen van 21 en 27 jaar oud uit de gemeenten Den Helder en Hollands Kroon.

De politie stelt een nader onderzoek in en onderzoek ieders betrokkenheid bij de beroving. Ook wordt een buurtonderzoek ingesteld. De verdachten zijn in verzekering gesteld.