Nieuw energielabel voor huishoudelijk apparatuur

In maart 2021 treden in de EU de nieuwe energielabels voor huishoudelijke apparatuur in werking. Het is het gevolg van nieuwe wetgeving die is goedgekeurd door de Europese Commissie. Het gaat om consumentenelektronica, zoals koelkasten, wasmachines, was-droogcombinaties en vaatwassers.