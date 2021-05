Klanten Lidl doneren massaal statiegeldbonnen aan voedselbank

Resultaat van jarenlange samenwerking

Lidl is al jaren trouwe partner van de voedselbank, jaarrond kunnen klanten van Lidl hun statiegeld doneren. Ditmaal heeft de betrokkenheid van klanten een bedrag opgeleverd van €350.000. Met de donatie kan de voedselbank in totaal 70.000 huishoudens helpen. Het bedrag werd overhandigd aan Voedselbanken Nederland ambassadeur Radio 538 DJ Frank Dane. Bij ontvangst gaf hij aan: “Dankjewel klanten van Lidl voor dit prachtige bedrag! Mede door de gevolgen van de coronacrisis deden vorig jaar ruim 37.000 huishoudens een beroep op de 171 voedselbanken die lid zijn van Voedselbanken Nederland. Dit bedrag komt echt als geroepen.”

Samen voedselverspilling tegengaan

De schenking vond plaats op het terrein van het distributiecentrum van de supermarkt in Waddinxveen. De oplettende kijker ziet dat dit de locatie is waar Lidl haar laatste duurzaamheidscampagne heeft opgenomen. Daarin wordt uitgelegd wat Lidl zoal doet om voedselverspilling tegen te gaan. Hiervan is overgebleven groente en fruit doneren aan de voedselbank één van de belangrijkste onderdelen. Lidl was in 2013 dan ook de eerste supermarkt die op landelijk niveau wekelijks groente en fruit ging doneren aan de voedselbank. Marian Verheij, woordvoerder Lidl Nederland licht toe: “Voedselverspilling is een belangrijk onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie. Donaties aan de voedselbank is één van onze belangrijkste initiatieven hiervoor. Ondanks dat we zo teruggaan in voedselverspillingsaantallen blijven we trouw aan de voedselbank, dit bedrag is daar een mooi voorbeeld van.”