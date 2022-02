Al 80% van plastic statiegeldflessen wordt retour gebracht

Statiegeld op plastic flesjes

Sinds vorig jaar juli zit er statiegeld op kleine plastic flesjes frisdrank en water. Bijna alle Nederlanders (94%) weten dit inmiddels, blijkt uit onderzoek. Om de inname verder te verhogen en meer flessen te kunnen hergebruiken, intensiveert Statiegeld Nederland vanaf dit voorjaar de communicatie met een vernieuwde publiekscampagne.

Innamenpercentage al op 80%

“De laatste weken zit het innamepercentage van grote en kleine plastic flessen al op 80%. Dat is een fraai resultaat na iets meer dan een halfjaar en komt mooi in de buurt van de wettelijke doelstelling van 90%”, zegt Raymond Gianotten, directeur van Statiegeld Nederland. “Sinds de start van het nieuwe statiegeldsysteem medio 2021, kwam gemiddeld 70% van de plastic flessen retour. Omdat veel factoren van invloed zijn op de resultaten is het belangrijk over een langere periode naar de cijfers te kijken. Zo hebben bijvoorbeeld de coronamaatregelen een grote invloed gehad op het aantal flesjes dat werd ingeleverd.”

Publiekscampagne

Uiteraard wil Statiegeld Nederland meer flessen retour ontvangen. “We zijn ambitieus, we willen in ieder geval het wettelijke doel halen”, vervolgt Raymond Gianotten. “Inleveren doe je natuurlijk niet voor niks: breng je je flesjes terug, dan krijg je € 0,15 statiegeld terug óf doneer je aan het goede doel. Zo zorgen we er samen voor dat materialen hergebruikt worden en dat er minder plastic statiegeldflessen in de natuur belanden.”

Campagne

Dit voorjaar start een nieuwe campagne om Nederlanders te informeren over het belang en de werking van statiegeld op plastic flesjes en flessen. Nu 94% van Nederland weet dat er statiegeld zit op kleine flesjes, is het zaak mensen ook te motiveren om de flesjes in te leveren. Flesjes weggooien is ‘zonde’. Er zit tenslotte statiegeld op en als je ze inlevert doe je ook iets goeds, voor het milieu, je eigen portemonnee of het goede doel. Het inleveren van de flesjes moet de norm worden.

Aantal innamepunten blijft groeien

Veel statiegeldflessen komen retour via supermarkten en tankstations langs de snelweg. Maar ook bijvoorbeeld bij sportverenigingen, bioscopen, pretparken, cateringlocaties en op vliegvelden kunnen statiegeldflessen worden ingeleverd. Bij elkaar zijn er al ruim 20.000 innamepunten voor statiegeldflessen en dit aantal groeit nog steeds. Zeker sinds de coronamaatregelen werden versoepeld.

Inleveren voor het goede doel

31% van de Nederlanders die flesjes inlevert, kiest ervoor het statiegeld weleens te doneren aan het goede doel. Zeker de leeftijdsgroep onder 30 jaar (70%) geeft aan dat ze het doneren van statiegeld aan het goede doel een goed initiatief vinden. Dat kan op steeds meer plekken.