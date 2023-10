Winnaars Appeltjes van Oranje 2023

Vadercentrum Adam uit Den Haag Stichting Ik wil uit Eindhoven en Ontmoetingswerkplaats De Jojo uit Sassenheim zijn de winnaars van de Appeltjes van Oranje 2023. Dat werd vandaag bekendgemaakt tijdens de Uitreiking op Paleis Noordeinde, waar Koningin Máxima de prijzen aan de winnaars heeft overhandigd, in aanwezigheid van Koning Willem-Alexander en Prinses Beatrix. De Appeltjes van Oranje worden jaarlijks door het Oranje Fonds toegekend aan uitzonderlijke sociale initiatieven die ertoe doen voor mensen in onze samenleving. Het is de 21e keer dat de prijzen worden uitgereikt.