Wintervakantie: 3x inspirerende bestemmingen!

Dubai

Een populaire bestemming om in de winter te bezoeken is de stad Dubai. Een vakantie naar de stad is een goede keus voor als je in de winter wilt kunnen genieten van warme temperaturen en zon. In Dubai is het klimaat het hele jaar door warm en zonnig. Ideaal voor als je er even tussenuit wilt naar de zon in de winter. Een vakantie naar Dubai met FTI boek je makkelijk en snel. Na een paar uur vliegen ben je al in de stad en kun je al aan het strand liggen. Uiteraard is er verder ook veel te zien en te doen in de stad. Neem bijvoorbeeld een kijkje bij de ‘Burj Khalifa', het hoogste gebouw van de wereld. Je kunt met een lift helemaal boven komen en vanuit daar heb je een prachtig wijds uitzicht over de hele stad. Als je een shopliefhebber bent kun je in een van de vele shopping malls je hart uitleven! Je merkt het, Dubai is zeker een goede optie voor een wintervakantie!

Lapland

Ben jij juist op zoek naar een echte winterse beleving? Dan is Lapland een aanrader om naartoe te gaan op wintervakantie. Lapland is een gebied dat in de drie Scandinavische landen Noorwegen, Zweden en Finland ligt. In Lapland is het in de winter de hele dag donker en ligt er sneeuw. Dit geeft een ultiem winters gevoel natuurlijk. Je kunt in Lapland verschillende activiteiten ondernemen, zoals rendiersleeën, skiën, sneeuwscooter rijden en natuurlijk het noorderlicht spotten. Het noorderlicht is vaak te spotten tijdens de donkere dagen en nachten in Lapland. Je kunt voor het spotten van het noorderlicht ook een speciale tour boeken. Tijdens deze tour bezoek je plekken waar je het meeste kans hebt om het noorderlicht te spotten. Kortom, Lapland is een goede optie voor een wintervakantie met een ultieme winterse sfeer!

Dominicaanse Republiek

Wil je deze winter juist graag op vakantie naar een tropisch eiland? Dat is natuurlijk ook mogelijk! De Dominicaanse Republiek is een aanrader voor als je graag op vakantie wilt naar een tropisch eiland. Op vakantie met FTI naar de Dominicaanse Republiek is snel en eenvoudig te boeken. Na een vlucht van ongeveer 12 uur kun je heerlijk tot rust komen op de prachtige witte zandstranden van het eiland. Je kunt er verder ook goed snorkelen en de prachtige onderwaterwereld ontdekken. Ook weer een inspirerende bestemming voor een wintervakantie!

Met al deze inspiratie voor een wintervakantie kun jij alvast je vakantie gaan plannen!