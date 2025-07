Man (21) raakt gewond bij steekincident op Malieveld Den Haag

Zaterdagavond 19 julie vond op het Malieveld in Den Haag een steekincident plaats waarbij een 21-jarige man gewond raakte. Dit meldt de politie zondag.

Festivalterrein

Op zaterdagavond 19 juli ontstond er tijdens een evenement rond 22.30 uur een conflict tussen meerdere personen op het festivalterrein op het Malieveld. Vervolgens werd een 21-jarige man gestoken en raakte gewond. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. De politie komt graag in contact met mensen die iets hebben gezien.

Getuigen gezocht

Weet u meer? Heeft u beelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-884 of Anoniem via 0800-7000.