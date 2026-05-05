Man aangehouden voor brandstichting bus Berkel-Enschot

De politie heeft 4 mei een man in 's Hertogenbosch aangehouden voor brandstichting in Berkel-Enschot. De verdachten wordt nog verhoord.

De brandstichting

Een bestelbus is vrijdagavond 1 mei in brand gestoken aan de Kloosterstraat in Berkel-Enschot. Op camerabeelden is de dader het voertuig besprenkelt met vloeistof en het vervolgens aansteekt.

Camerabeelden en getuigen

Op basis van deze beelden en getuigenverklaringen kon de identiteit van de verdachte vast worden gesteld. Hij is 4 mei buiten heterdaad aangehouden in een winkelcentrum in Den-Bosch. Het gaat om een 31-jarige man uit Oss.