Inez Weski hoeft gevangenis niet meer in

De rechtbank Rotterdam veroordeelt voormalig advocaat Inez Weski voor deelname aan een criminele organisatie. 'Vast is komen te staan dat zij fungeerde als doorgeefluik voor haar cliënt Ridouan Taghi en zijn organisatie. Door berichten door te sturen faciliteerde Weski een criminele organisatie met als oogmerk de handel in verdovende middelen en het witwassen van de opbrengsten', zo meldt de rechtbank Rotterdam.

Ernstige inbreuken

De rechtbank stelt vast dat er in de voorfase van deze strafzaak twee ernstige inbreuken zijn gemaakt op de rechten van verdachte Weski. Inbreuken op het gebied van de omgang met de geheimhoudingsplicht van Weski en haar klachtrecht in detentie.

Detentieomstandigheden

Over de detentieomstandigheden tijdens haar voorlopige hechtenis is tijdens de inhoudelijke behandeling veel gesproken. Maar de feitelijke omstandigheden waaronder Weski gedetineerd is geweest leveren naar het oordeel van de rechtbank geen vormverzuimen op en brengen zeker niet mee dat de officier van justitie daarom niet ontvankelijk moet worden verklaard.

Wat naar oordeel van de rechtbank wel zwaar weegt is dat een uitvoerige klachtbrief van Weski over die omstandigheden wél door het personeel van de detentielocatie in ontvangst is genomen en aan DJI is doorgeleid, maar dat die brief daarna door DJI

bewust niet aan de Commissie van Toezicht is voorgelegd.

Geheimhoudersprocedure geschonden door OM

Daarnaast zijn er op het kantoor van advocaat Weski veel documenten in beslag genomen. Tijdens de rechtszaak was er uitvoerige discussie of die documenten, of de processen- verbaal waarin die stukken werden genoemd, onder de geheimhoudingsplicht van de advocaat vielen en dus niet ingezien mochten worden. De rechtbank stelt vast dat tijdens de geheimhoudersprocedure door de geheimhoudersofficier van justitie tegen de instructies van de rechter-commissaris in is gehandeld en een stuk is verspreid, terwijl dat niet mocht.

Dat heeft niet geleid tot uitsluiting van bewijs, maar de onzorgvuldigheid van dit handelen wordt door de rechtbank wel als een ernstige inbreuk op de geheimhoudingsplicht van Inez Weski gezien.

Bewijs en psychische overmacht

Uit het dossier blijkt dat Weski direct of kort na de arrestatie van Taghi een PGP-telefoon heeft aangenomen waarmee versleutelde berichten zijn uitgewisseld tussen haar, haar cliënt Taghi en anderen. Ook is er later informatie via USB-sticks gedeeld. Uit het dossier komt naar voren dat Weski zo opdrachten en instructies van haar cliënt heeft doorgegeven die er op waren gericht om de criminele organisatie van haar (gedetineerde) cliënt voor te zetten.

'Weski strafbaar voor haar handelen'

Door de verdediging van Weski is gesuggereerd dat bij Weski sprake zou zijn geweest van psychische overmacht. Daarvan zou sprake kunnen als zij aan externe druk (redelijkerwijs) geen weerstand kon en hoefde te bieden en daardoor niet anders kon handelen. Weski heeft hierover niks verklaard. Zonder een feitelijke onderbouwing door de verdachte zelf kan zo’n situatie van psychische overmacht door de rechtbank niet worden aangenomen. Daarom is verdachte Weski strafbaar voor haar handelen.

Straf

De feiten waarvoor Weski wordt veroordeeld zijn ernstige feiten die in beginsel vragen om een langdurige gevangenisstraf. Bij het bepalen van de straf(maat) kijkt de rechtbank echter ook naar strafdoelen en de bijzondere omstandigheden van deze zaak.

Er zijn op de twee eerder genoemde punten ernstige inbreuken op de rechten van verdachte Weski gemaakt. Die inbreuken leveren strafvermindering op. Ook is de redelijke termijn overschreden waarbinnen deze strafzaak afgerond had moeten zijn, maar dat is met name door de verdediging zelf veroorzaakt in de onderzoeksfase. Dit levert geen vermindering van straf op.

Carrière Weski tot einde gekomen door deze zaak

De carrière van Weski als advocaat is door deze zaak tot een einde gekomen. Weski had al voor deze zaak te maken met ernstig gezondheidsklachten zoals diabetes en hartproblematiek. Na haar arrestatie heeft zij ook PTSS opgelopen en is haar algehele gezondheidstoestand achteruitgegaan. Haar gezondheidstoestand is nu zeer broos te noemen.

Ook de negatieve gevolgen meegewogen

De rechtbank weegt mee dat de verdachte niet eerder voor strafbare feiten is veroordeeld. Daartegenover staat dat Inez Weski zich als zeer ervaren advocaat ongetwijfeld bewust is geweest van de ernst van het doorspelen van deze berichten.

De rechtbank heeft bij het bepalen van de hoogte van de straf gekeken naar de doelen die met strafoplegging worden nagestreefd.

Vanuit het oogpunt van vergelding zou een lange gevangenisstraf op zijn plaats zijn. Maar hierbij neemt de rechtbank ook de negatieve gevolgen voor de verdachte mee, die zij als gevolg van de strafzaak al heeft ondervonden.

Zo is een ontluisterend einde aan haar carrière gekomen en betekent deze veroordeling voor haar verlies van haar reputatie en maatschappelijke positie als ook een verslechtering van haar geestelijke en lichamelijke gezondheid.

Als advocaat uitgeschreven

Strafoplegging dient ook niet het doel van speciale preventie, het voorkomen dat de verdachte opnieuw strafbare feiten pleegt. Weski heeft haar praktijk beëindigd en is als advocaat uitgeschreven. De kans dat zij haar praktijk later weer zal voortzetten acht de rechtbank te klein om daarmee in de strafoplegging rekening te houden.

'Celstraf niet noodzakelijk geacht'

Een celstraf zou ook niet bijdragen aan het strafdoel van algemene preventie. Zoals gezegd is voor het oog van de samenleving zichtbaar geweest welke zware consequenties voor de pleger van dit soort strafbare feiten zijn verbonden. Het feit dat de verdachte, ondanks haar gevorderde leeftijd en na beëindiging van haar carrière, alsnog strafrechtelijk is vervolgd en veroordeeld, onderstreept dat de geldende normen ook dan onverkort worden gehandhaafd. Daarom acht de rechtbank een celstraf niet noodzakelijk om anderen van soortgelijk handelen te weerhouden.

42 dagen celstraf

In het licht van dit alles ziet de rechtbank geen toegevoegde waarde meer om Weski naar de gevangenis terug te sturen door het opleggen van een celstraf die hoger is dan de tijd die Weski al voorarrest had doorbracht. Alles afwegende legt de rechtbank aan Weski een celstraf van 42 dagen op. Dat staat gelijk aan het aantal dagen die zij in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. Inez Weski hoeft dus niet terug naar de gevangenis.