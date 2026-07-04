Vrouw (61) omgekomen bij woningbrand in Sneek, plaats delict gemaakt

In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een uitslaande brand gewoed in een appartementencomplex aan de Oude Koemarkt in Sneek. 'Bij de brand die rond 05.00 uur ontstond in een appartement op de vierde verdieping, is een 61-jarige vrouw om het leven gekomen. De politie onderzoekt de brand en het overlijden', zo meldt de politie zaterdag.

Forensisch onderzoek

'Er wordt onder meer onderzoek verricht door rechercheurs van Forensisch Opsporing. Ook wordt gesproken met buurtbewoners', aldus de politie.

Plaats delict gemaakt, oorzaak brand nog niet vastgesteld

Het onderzoek wordt zorgvuldig gedaan en dit kost tijd. Op dit moment is nog niet vastgesteld hoe de brand is ontstaan en hoe de vrouw om het leven is gekomen. Omdat er meerdere hulpverleningsdiensten eerder deze nacht op dit adres geweest zijn voor onrust, is er plaats delict gemaakt.

Opvang bewoners appartementencomplex

De bewoners worden opgevangen in de buurt. De gemeente kijkt samen met bewoners of zij terug kunnen naar hun woning, of dat er andere opvang nodig is.