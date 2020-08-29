Vier de Zomer in Hattem ondanks regen goed bezocht

In Hattem vond gisteren Vier de Zomer plaats. Ondanks de regen ging het feestje der ontmoeting van de gemeente toch door. 'Eerder was het ook al uitgesteld, juist vanwege de extreme hitte', zo meldt Hattem24.nl .

Coronatijd

Vier de Zomer is ontstaan in coronatijd, waarin de gemeente geen nieuwjaarsreceptie kon organiseren. Er is toen besloten om in de zomer bij de voetbalverenigingen een buiten-receptie te houden voor alle Hattemers. Hier kwamen zoveel fijne contacten met inwoners uit, en zoveel positieve reacties richting de gemeente, dat dit is voortgezet. Inmiddels is wel besloten om Vier de Zomer eens per twee jaar te organiseren. De gemeente Hattem heeft het op financieel gebied momenteel niet makkelijk, waardoor dit besluit helaas genomen moest worden.

Goede opkomst ondanks regen

Het feest werd ondanks de regen goed bezocht, gelukkig bood locatie MFC de Marke ook ruimte voor binnenactiviteiten. De burgemeester en wethouders hebben de bezoekers persoonlijk ontvangen en mooie gesprekken kunnen voeren. De verschillende verenigingen uit Hattem hebben zichzelf ook kunnen presenteren aan bezoekers, waar de meegebrachte kinderen zich ook goed konden vermaken.