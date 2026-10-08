Defensie schaft nieuwe helikopter aan voor Special Operations Forces

Aangepast aan Nederlandse eisen en uitgerust voor speciale operaties. Dat is de Caracal-transporthelikopter, waarvan de productie vandaag officieel van start is gegaan. 'Een volgende stap in de ontwikkeling van de Nederlandse capaciteit voor speciale operaties', zo meldt het ministerie van Defensie.

Informatie uitwisselen met andere platformen en eenheden

De Caracal moet onder uiteenlopende vliegomstandigheden en in samenwerking met NAVO- en andere internationale partners optimaal kunnen functioneren. De helikopter kan ook informatie uitwisselen met andere platformen en eenheden, zoals de nieuwe Embraer C-390M, F-35, 11 Luchtmobiele Brigade, Korps Mariniers en de landmacht.

Volgende stap

De bouw van Caracal bij Airbus Helikopters in Frankrijk markeert een volgende stap in de ontwikkeling van de Nederlandse capaciteit voor speciale operaties. De helikopter maakt deel uit van een groter defensieprogramma onder de naam SOF Air Rotary Wing (RW).

Caracal-transporthelikopter

De komst van de helikopter gaat gepaard met de ontwikkeling van trainingen voor personeel. Zo wordt de helikopter onderdeel van een bredere operationele capaciteit waar binnen Defensie behoefte aan is.

300 Squadron

In 2028 begint volgens de planning de testfase voor de nieuwe Caracal-transporthelikopters. Levering van het eerste toestel staat voor begin 2030 op de agenda. Defensie zal de helikopters dan inzetten voor Special Operations Forces. De Caracal zal onderdeel worden van 300 Squadron.