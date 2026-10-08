Omstander gewond bij steekincident Alphen aan den Rijn

Bij een steekincident in winkelcentrum De Baronie in Alphen aan den Rijn is woensdag 7 oktober een omstander gewond geraakt. 'We doen onderzoek en zijn op zoek naar de verdachte en naar twee mannen die met het incident te maken hebben', zo meldt de politie.

Ruzie tussen drie mannen

De politie ontving op woensdag 7 oktober rond 18:20 uur een melding van een steekincident bij winkelcentrum De Baronie in Alphen aan den Rijn. Ter plaatse troffen agenten een persoon aan die gewond was. Voorafgaand aan het incident had een ruzie plaatsgevonden tussen drie mannen.

Omstander gewond geraakt

Bij de ruzie trok één van de mannen een mes. Hierbij raakte hij een omstander die niet bij de ruzie betrokken was, die daardoor gewond raakte. Na het incident rende de verdachte hard weg in de richting van de Prinses Marijkestraat.

'Niets te maken met incident'

Het slachtoffer had niets te maken met het incident. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis vervoerd te worden en is elders behandeld voor zijn verwondingen.