231 bekeuringen voor het vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden

Tijdens twee actiedagen die deel uitmaken van de Europese ROADPOL-controle week ‘Focus on the road’ zijn 231 bestuurders bekeurd voor het vasthouden van een mobiel apparaat achter het stuur. Deze week controleerde de politie in verschillende Europese landen op afleiding achter het stuur, met bijzondere aandacht voor mobiele telefoons en andere elektronische apparatuur. Ook op de Limburgse wegen werd gecontroleerd.

Met het vasthouden van een mobiel apparaat tijdens het rijden, brengt een bestuurder zichzelf en anderen in gevaar. Agenten van de Verkeerspolitie Limburg controleerden deze week met een touringcar op de Limburgse snelwegen. De touringcar werd ter beschikking gesteld door het ROVL van de Provincie Limburg. Daarnaast waren de agenten met tien onopvallende politieauto’s op de weg. Hierbij hielden zij bestuurders in de gaten op het gebruik van een mobiele telefoon in het verkeer.

Hoognodig

In twee dagen tijd werden 231 bekeuringen uitgeschreven voor het vasthouden van een mobiel elektronisch apparaat tijdens het rijden. Vanuit de touringcar werd 50 keer een overtreding geconstateerd. Door de monocam werden 115 overtredingen geconstateerd. Politiegenten in de onopvallende politieauto’s hielden nog eens 66 bestuurders staande om een bekeuring uit te schrijven.

Monocam

De MONOcam is een slimme camera van de politie. Deze camera staat vaak op een verhoogde plek opgesteld zoals op een viaduct boven de weg. Deze camera maakt foto’s van voorbijrijdende bestuurders en herkent of iemand mogelijk een telefoon vasthoudt.