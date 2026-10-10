Sabotage bij spoorbrug Delfshaven, slijptol gebruikt op deur technische ruimte en brand gesticht

In de nacht van 10 oktober is rond 02.30 uur een storing ontstaan aan een spoorbrug bij Rotterdam Delfshaven. 'Een aannemer die ter plaatse ging om de oorzaak te onderzoeken trof smeulende kabels aan. Ook bleek een toegangsdeur naar een technische ruimte te zijn open geslepen. In deze ruimte was brand gesticht', zo meldt ProRail zaterdag.

Geen treinverkeer tussen Rotterdam en Delft

'Door de schade aan de infrastructuur is er tot het einde van de dienstregeling op zaterdag geen treinverkeer mogelijk tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus', meldt ProRail.

Update zaterdag 10 oktober 08.40 uur

De brand in de technische ruimte is inmiddels geblust. Nadat de ruimte is ontlucht is het mogelijk voor de politie om onderzoek te doen. Pas daarna kan ProRail ter plaatse om de schade op te meten en een plan van herstel te maken. Het betreft kabels die nodig zijn voor de stroomvoorziening van de bovenleiding en kabels die dienen voor ons treinbeveiligingssysteem.

Opzet

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het incident. Wel is duidelijk dat het om brandstichting en dus opzet gaat. Ook de brandweer is ter plekke om de brand te onderzoeken en te blussen.

Inmiddels is duidelijk dat er vanwege het politieonderzoek én het herstel van de infrastructuur tot het einde van de dienstregeling op zaterdag geen treinverkeer mogelijk is tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. We raden reizigers aan de reisplanner in de gaten te houden.

Herstel

'Onze aannemer is inmiddels ook ter plaatse om de exacte omvang van de brandschade vast te stellen. Dat is bij een brand een complex proces, omdat schade niet altijd direct zichtbaar is en ook kabels en installaties onder de oppervlakte beschadigd kunnen zijn. Daarna zal herstel aan de infrastructuur noodzakelijk zijn', aldus ProRail.