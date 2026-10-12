Twee mannen aangehouden voor betrokkenheid dodelijk schietincident in Nijmegen

De politie heeft op maandag 12 oktober twee mannen aangehouden voor betrokkenheid bij het dodelijke schietincident aan de Graafseweg in Nijmegen op dinsdag 21 juli. Hierbij kwam een 18-jarige man uit Rotterdam om het leven. De verdachten zijn mannen van 19 jaar uit Amsterdam en 21 jaar uit Hoorn.

Op dinsdag 21 juli kwam er om 22.00 uur een melding van een schietincident binnen bij de meldkamer van de politie. Ter plaatse troffen collega’s een gewond slachtoffer. Er is eerste hulpverleend en het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij helaas overleden.

Wat doet het Team Grootschalig Opsporing?

Een Team Grootschalige Opsporing van de politie deed onderzoek naar het schietincident en wat hieraan vooraf is gegaan. Dit heeft nu geresulteerd in twee aanhoudingen. De verdachten zullen worden verhoord. De aanleiding van het schietincident is nog steeds onderdeel van het onderzoek en dat maakt dat we hier op dit moment niet meer over kunnen delen.

Eerdere aanhouding

Op de avond van het schietincident werd een 18-jarige man uit Rotterdam aangehouden. Hij werd een dag later, op 22 juli, heengezonden. Hij is geen verdachte meer in dit onderzoek.