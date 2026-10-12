Twee aanhoudingen en grote vondst harddrugs tijdens observatie in Noord-Brabant

De politie hield donderdag 8 oktober twee mannen aan tijdens een observatie bij een pand in de gemeente Gilze en Rijen. 'Bij de inval werden een grote hoeveelheid harddrugs en twee vuurwapens aangetroffen en inbeslaggenomen', zo heeft de politie maandag bekendgemaakt.

Zestig kilo cocaïne en 2 vuurwapens

Agenten waren donderdag aan het observeren in de omgeving van gemeente Gilze en Rijen in verband met een onderzoek naar verdovende middelen. Tijdens het observeren zagen de agenten een mogelijke overdracht waarbij volle tassen werden overgedragen. Daar werd actie op ondernomen en later in de middag gingen agenten naar de verblijfplaats van de verdachten. Zij traden het pand binnen en troffen daar zestig kilogram cocaïne en twee vuurwapens aan. Alle aangetroffen goederen zijn in beslaggenomen.

Twee personen aangehouden

Twee personen die aanwezig waren in het pand zijn aangehouden. Het betreft twee 30-jarige mannen uit Tilburg en Rijen. Zij worden verdacht van het bezit van harddrugs en vuurwapens en zijn meegenomen naar het politiecellencomplex. Ze zitten vast en worden verhoord. De politie doet verder onderzoek.