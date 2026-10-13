Man (20) uit Capelle wilde aanslag plegen en zoveel mogelijk slachtoffers maken

Een 20-jarige man uit Capelle aan den IJssel is afgelopen vrijdag 9 oktober voorgeleid aan de rechter-commissaris. 'Hij wordt verdacht van bedreiging met een terroristisch misdrijf en het treffen van voorbereidingen voor een terroristisch misdrijf. De rechter-commissaris heeft besloten dat de man 14 dagen langer in voorarrest blijft', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

'Zoveel mogelijk slachtoffers maken'

Maandag 5 oktober kwam er bij de politie een melding binnen waaruit bleek dat de man had verteld een aanslag te willen plegen en daarbij zoveel mogelijk slachtoffers te willen maken. 'Hij zou een mogelijk concreet doelwit hebben genoemd', aldus het OM.

Zwaard, twee messen en luchtdrukwapen

Naar aanleiding van deze melding is hij dezelfde dag aangehouden. Vervolgens is zijn woning doorzocht en zijn gegevensdragers in beslag genomen voor verder onderzoek. In de woning zijn onder andere ook een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen aangetroffen. Ook hier wordt verder onderzoek naar gedaan.