NAVO-bondgenoten schrikken af met Steadfast Noon

Het bewaren van vrede, het voorkomen van dwang en het afschrikken van agressie. Dat is het doel van Steadfast Noon. 'Deze jaarlijkse nucleaire NAVO-oefening is vandaag in Italië begonnen. Er nemen gevechtsvliegtuigen aan deel uit 17 landen, waaronder Nederland met F-35’s', zo meldt het ministerie van Defensie dinsdag.

Afschrikking

Geloofwaardige afschrikking draagt bij aan stabiliteit en veiligheid binnen het trans-Atlantische gebied. Het is echter niet alleen essentieel voor de veiligheid van het bondgenootschap. Met de oefening handhaaft de NAVO ook de paraatheid en test het de procedures die bijdragen aan de verdediging. Vanuit Vliegbasis Volkel levert het Nederlandse F-35-squadron een belangrijke bijdrage aan de uitvoering van de NAVO-nucleaire missie

F-35-gevechtsvliegtuigen met zowel nucleaire als conventionele wapens

De NAVO traint gezamenlijk op allerlei scenario’s met de geallieerde krijgsmachten, dus ook de nucleaire. De bondgenoten nemen deel met zogeheten dual capable vliegtuigen die in staat zijn zowel nucleaire als conventionele wapens in te zetten. Nederland doet dat met F-35-gevechtsvliegtuigen. Nederland is overigens het eerste Europese land dat nucleair gecertificeerd is met dit type Dual Capable Aircraft.

Scenario’s nabootsen

Steadfast Noon staat elk najaar op de agenda. De omvang van de training is vergelijkbaar met eerdere edities. 'De deelnemers bootsen vooral scenario’s na. Er wordt niet met echte kernwapens geoefend. De training staat los van de huidige wereldgebeurtenissen en is niet tegen enig land gericht', aldus het ministerie.