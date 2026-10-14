Politie lost waarschuwingsschot bij verdachte situatie in ’s-Hertogenbosch

In de nacht van dinsdag 13 op woensdag 14 oktober kreeg de politie een melding van een poging beroving waarbij een vuurwapen gezien zou zijn. Dat gebeurde op de Mgr. Diepenstraat in ’s-Hertogenbosch. Agenten hebben vervolgens bij een staandehouding een waarschuwingsschot gelost.

Waarschuwingsschot

De meldkamer ontving rond 3.30 uur een melding dat meerdere personen iemand wilden beroven. Daarbij zou ook een vuurwapen gezien zijn. Het slachtoffer betreft een 27-jarige man uit ’s-Hertogenbosch. Tijdens de zoektocht naar de verdachten is de omgeving door politieagenten uitgekamd. Op een bepaald moment kwamen zij een persoon tegen die voldeed aan het signalement. Bij het aanroepen volgde diegene de instructies van de agenten niet op. Daarop besloten de agenten om een waarschuwingsschot te lossen.

De man voldeed vervolgens wel aan de instructies van de politie en na controle bleek diegene niets met het incident te maken te hebben en kon zijn weg weer vervolgen. Het onderzoek naar de poging beroving loopt nog.