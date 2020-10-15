Vijftig zeer zware Cobra's 20 gevonden in kelderbox onder flat Overvecht

Afgelopen dinsdag 13 oktober voerde gemeente Utrecht integrale controles uit in garage- en kelderboxen. 'De politie ondersteunde de gemeente daarbij. In één kelderbox van een flatgebouw troffen we maar liefst bijna 50 explosieven aan. De eigenaar van de kelderbox is aangehouden', zo meldt de politie donderdag.

'Cobra 20'

Bij één garagebox aan de Muylenborchdreef werden bijna 40 cilinders lachgas aangetroffen. Deze cilinders werden in beslag genomen. In een kelderbox van een flat aan de Tigrisdreef, midden in een woonwijk, werden bij de controle bijna vijftig stuks 'Cobra 20' aangetroffen. 'Een Cobra 20 is een extreem zware vuurwerkbom. De gevonden explosieven bevatten een totaal aan ongeveer tien kilo aan flitspoeder. Dat zorgde voor een gigantisch explosief gevaar en een groot risico voor omwonenden', aldus de politie.

Man (55) aangehouden

De woning van de eigenaar van de kelderbox werd doorzocht; in zijn woning werd nog één explosief aangetroffen. De 55-jarige man is aangehouden. Alle explosieven werden in beslag genomen en veilig afgevoerd. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De twee boxen zijn per direct gesloten door gemeente Utrecht.

Integrale controle door gemeente

Gemeente Utrecht voert samen met de politie regelmatig bestuurlijke controles uit bij garage- en kelderboxen, opslagruimtes en bedrijfspanden. De gemeente controleert specifiek of locaties volgens de regels worden gebruikt. Het komt namelijk regelmatig voor dat deze ruimtes worden gebruikt voor criminele activiteiten, bijvoorbeeld voor de opslag van vuurwerk, explosieven, brandbare stoffen of andere hulpmiddelen voor bijvoorbeeld plofkraken. De politie ondersteunt bij deze controles en neemt het over wanneer sprake is van (vermoedens van) strafbare feiten. Door deze nauwe samenwerking kunnen we snel en effectief optreden.