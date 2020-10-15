Campagne helpt jongeren met geldzorgen

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil ervoor zorgen dat jongeren met geldzorgen vaker hulp zoeken. 'In de Week tegen Armoede start daarom de nieuwe campagne Geldstress. Die moet jongeren wijzen op snelle en duidelijke informatie via Geldfit. Dat kan gratis en anoniem. Op tijd hulp zoeken voorkomt dat kleine problemen groot worden', zo meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid donderdag.

Kwetsbaar

Jongeren zijn extra kwetsbaar als het gaat om geldzorgen. Verleidingen door reclames voor beleggen in crypto of achteraf betalen zijn overal. Volgens onderzoek van Nibud steeg het percentage jongvolwassenen dat moeite heeft met rondkomen van 40 procent in 2024 naar 54 procent in 2026. Op het moment dat je 18 jaar wordt moet je ineens veel zelf regelen. Ook financieel. Veel jongeren overzien niet meteen de gevolgen van deze verantwoordelijkheid. Een kleine schuld is zo gemaakt, maar kan iemand lang blijven achtervolgen.

Hulp

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid start daarom met de campagne Geldstress om jongeren tussen de 18 en 27 jaar te wijzen op informatie en hulp rondom geldzaken en hen aan te moedigen om de stap naar hulp te zetten bij (beginnende) geldproblemen. Geldfit kan jongeren wijzen op regelingen waar ze recht op hebben en biedt betrouwbare hulp. Contact opnemen kan gratis en anoniem, via WhatsApp, de chat op geldfit.nl of door te bellen naar 0800-8115. Zo kan Geldfit doorverwijzen naar hulp in de buurt en blijven ze in contact met iemand tot vervolgstappen duidelijk zijn.

Financiële verantwoordelijkheden vanaf je 18e

Hans Vijlbrief, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: “Als je jong bent moet je volop plannen kunnen maken voor de toekomst. Maar vanaf je 18e komen er ineens ook een hoop financiële verantwoordelijkheden bij. Een schuld begint misschien klein, maar kan snel grote gevolgen hebben. Door op tijd te appen, chatten of bellen met Geldfit kunnen jongeren snel een oplossing vinden en weten waar ze recht op hebben.”

'Een appje naar Geldfit is genoeg'

Pauline van Brakel, directeur van Geldfit: “Bijna iedereen heeft weleens vragen of zorgen over geld. Dat is heel normaal. Jongeren die wij spreken willen vaak meer overzicht krijgen als het gaat om hun geld. Of ze willen weten hoe ze een toeslag kunnen aanvragen. Wij laten zien dat ze dat niet alleen hoeven te doen. Een appje naar Geldfit is genoeg om samen de eerste stap te zetten.”

Campagne online, op de plek waar jongeren zijn

De campagne wordt specifiek op online kanalen ingezet, een plek waar veel jongeren te vinden zijn. Door de inzet van podcasts, zichtbaarheid op sociale media en contentcreators hoopt de overheid meer jongeren te bereiken via voor hen bekende personen, en zo de drempel naar hulp vragen te verlagen.