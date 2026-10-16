vrijdag, 16. oktober 2026 - 11:41 Update: 16-10-2026 11:43
Motorrijder overleden door aanrijding in Voerendaal
Foto: MV
Voerendaal
Een motorrijder is vrijdagochtend overleden na een aanrijding met een auto in Voerendaal. De aanrijding vond even voor 9:30 uur plaats op de Bergseweg.
Overleden
De motorrijder is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden. Meer informatie over het slachtoffer kunnen we op dit moment nog niet delen.
Onderzoek
De politie doet onderzoek naar de toedracht van het fatale ongeval.