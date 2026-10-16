Motorrijder overleden door aanrijding in Voerendaal

Een motorrijder is vrijdagochtend overleden na een aanrijding met een auto in Voerendaal. De aanrijding vond even voor 9:30 uur plaats op de Bergseweg.

Overleden

De motorrijder is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Daar is hij aan zijn verwondingen overleden. Meer informatie over het slachtoffer kunnen we op dit moment nog niet delen.

Onderzoek

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het fatale ongeval.