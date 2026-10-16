Ouderen met een smalle beurs blijven gratis reizen met Rotterdams ov

Rotterdamse AOW-gerechtigden met een inkomen tot 110% van het wettelijk sociaal minimum (WSM) kunnen gratis met het openbaar vervoer blijven reizen. 'Dat is de uitkomst van gesprekken tussen de gemeente en de vervoerders RET en EBS over de mogelijkheden om gratis ov voor ouderen met een smalle beurs te behouden. De gemeente stopt om financiële redenen met het aanbieden van gratis ov voor álle AOW-gerechtigden', zo meldt de gemeente Rotterdam vrijdagmiddag.

Reizen voor AOW-ers met inkomen tot 110% WSM blijft gratis

Het college van burgemeester en wethouders heeft hierover vandaag een brief aan de gemeenteraad gestuurd. Hierin wordt voorgesteld de huidige regeling met gratis ov voor alle ouderen te stoppen per 1 januari 2027. In de nieuwe regeling kunnen AOW-ers met een inkomen tot 110% WSM gratis blijven reizen, volgens dezelfde voorwaarden. Die groep bestaat in potentie uit ongeveer 20.000 Rotterdammers. De gemeente, RET en EBS (die o.a. vervoer aanbiedt in Rozenburg) werken de nieuwe regeling de komende tijd verder uit.

'Pittige keuze'

Wethouder Zeegers (Bouwen en Mobiliteit): “We hebben een pittige keuze moeten maken en ik kan me voorstellen dat dit er voor veel ouderen flink inhakt. We zijn daarom steeds blijven zoeken naar een tegemoetkoming voor de groep ouderen met de smalste beurs. Dat is nu gelukt, met grote dank aan de RET. Deze ouderen kunnen gratis blijven reizen met het Rotterdamse ov.”

Afschaffing gratis ov voor alle ouderen

Het college van b en w vindt toegankelijk openbaar vervoer van groot belang. Het aanbieden van gratis openbaar vervoer aan alle AOW-ers is hiervoor echter onhoudbaar gebleken. De komende jaren zullen de kosten door hogere vervoerstarieven en de vergrijzing bijna verdubbelen en een steeds groter beslag leggen op het gemeentelijk budget. Het college heeft daarom besloten per 1 januari 2027 te stoppen met de regeling.

Tegemoetkoming voor ouderen met smalle beurs

Om ouderen met AOW-inkomen tot 110% WSM tegemoet te komen was het college aanvankelijk van plan om het AOW-tegoed voor deze doelgroep te verhogen. Hiervoor was een bedrag van bijna 3 miljoen euro beschikbaar. Wethouder Miriam Harika (Werk en Inkomen, Armoedebestrijding en Schulden) stelt dit budget nu beschikbaar aan de RET om te zorgen dat deze groep gratis met het ov kan blijven reizen.

Wethouder Harika: “Ook als je een smalle beurs hebt verdien je het om gewoon mee te doen in de samenleving: je vrienden en familie bezoeken, naar de dokter gaan, een kop koffie drinken in de stad of een dagje naar het strand in Hoek van Holland. Vervoer moet daarin geen belemmering zijn. Ik ben blij dat we voor de groep ouderen die dit het hardst nodig heeft een oplossing hebben gevonden.”

Zo snel mogelijk informeren

Het college blijft oog houden voor het welzijn en de mobiliteit van Rotterdamse ouderen. Alle AOW-gerechtigden worden zo snel mogelijk geïnformeerd over dit besluit en, zodra de nieuwe regeling concreet is uitgewerkt, over de inhoud en uitvoering daarvan. De invoering van de nieuwe regeling vraagt tijd. Mogelijk gaat deze op 1 maart 2027 in. Voor de tussenliggende periode wordt gezocht naar een passende oplossing.

Daarnaast worden AOW-gerechtigden actief geïnformeerd over andere vervoermogelijkheden zoals de wijkbus en WMO-vervoer. Ook onderzoekt het college of het mogelijk is om mantelzorgers een keuzeoptie te geven tussen een OV-tegoed en een tegemoetkoming voor de parkeerkosten.