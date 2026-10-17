Vrouw dood in woning gevonden

De politie heeft vanochtend een 56-jarige man aangehouden nadat het lichaam van een vrouw werd aangetroffen in een woning aan De Els in Beek en Donk. De man wordt verdacht van om het leven brengen van het slachtoffer. Hij zit vast en wordt verhoord.

Onderzoek

Naar aanleiding van een melding van een verdachte situatie om 01.45 uur werd in de woning het lichaam aangetroffen van een 50-jarige vrouw uit Tilburg. De politie starte direct een onderzoek naar de aanleiding en achtergrond van het incident. Forensisch rechercheurs onderzoeken de woning en er wordt een buurtonderzoek gedaan.

Op dit moment is veel nog onduidelijk en wordt onder andere onderzocht wat de relatie is tussen het slachtoffer en de verdachte. Wel zijn er op dit moment redenen om uit te gaan van een misdrijf.