Persoon overleden bij ernstig verkeersongeval in Doenrade

Op de Maastrichterweg in Doenrade heeft zaterdagavond om 20.00 uur een ernstig eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Hierbij is een persoon om het leven gekomen.

De politie kreeg zaterdagavond 17 oktober om 20.00 uur een melding van een eenzijdig ongeval op de Maastrichterweg in Doenrade.

De bestuurder van de auto is daarbij om het leven gekomen. Verder zaten er geen personen in de auto.