Tot 27 vallende sterren per uur tijdens piek Orioniden

In de vroege ochtend van donderdag 22 oktober zijn tijdens het hoogtepunt van de meteorenzwerm Orioniden bij helder weer tot 27 vallende sterren per uur te zien. De piek valt rond 6:00 uur en de omstandigheden zijn gunstig doordat er geen storend maanlicht is.

Gemiddeld één vallende ster per twee minuten

Tijdens de piek worden ongeveer 11 Orioniden per uur verwacht. Samen met meteoren van andere zwermen en sporadische vallende sterren kan het aantal oplopen tot ongeveer 27 per uur. Dat komt neer op gemiddeld één vallende ster per twee minuten.

Om zoveel mogelijk meteoren te zien, zijn brede opklaringen en een donkere omgeving nodig. Op plekken met veel omgevingslicht is gemiddeld slechts een kwart tot een derde van het aantal meteoren zichtbaar dat op een donkere locatie kan worden waargenomen.

Ook dagen rond de piek meer vallende sterren

Niet alleen op 22 oktober zijn extra vallende sterren te zien. Ook in de twee dagen voor en de twee dagen na de piek is de meteorenzwerm actief. De beste periode om de meteoren waar te nemen is telkens in de late nacht en vroege ochtend, rond 6:00 uur. Hoeveel vallende sterren daadwerkelijk zichtbaar zijn, hangt af van de bewolking en de hoeveelheid omgevingslicht.

Orioniden afkomstig van komeet Halley

De Orioniden zijn afkomstig van stofdeeltjes van de komeet Halley, die ongeveer iedere 76 jaar om de zon draait. Elk jaar in oktober beweegt de aarde door een gebied met deze stofdeeltjes. Wanneer ze met hoge snelheid de atmosfeer binnendringen, lichten ze op als vallende sterren. De Orioniden bereiken daarbij gemiddeld een snelheid van 66 kilometer per seconde, ongeveer 237.600 kilometer per uur. Ze laten vaak een lichtend spoor achter.

Bron: Weeronline