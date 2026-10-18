51ste editie van Amsterdam Marathon

In Amsterdam hebben rond de 32.000 mensen de 51 ste editie van de Amsterdam Marathon gelopen. Ondanks het minder mooie weer zat de sfeer er goed in en stonden er veel toeschouwers langs het parcours om de lopers aan te moedigen.

De marathons van 42,195 kilometer begon en eindigde bij het Olympisch Stadion. De route ging door het vondelpark om via de Amsteldijk richting Ouderkerk aan de Amstel te gaan. Via de overzijde van de Amstel via Oost weer terug naar het centrum, om vervolgens weer via het Vondelpark weer naar het Olympisch Stadion te gaan.