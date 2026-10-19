Bijna volledige Apachevloot gemoderniseerd

Opnieuw zijn er 2 Apache-gevechtshelikopters terug in Nederland. 'Na te zijn gemoderniseerd in de Verenigde Staten kwamen beide toestellen afgelopen vrijdag aan op Vliegbasis Woensdrecht. Dat gebeurde met een C-17 transportvliegtuig van een NAVO-samenwerkingsverband. Het komende jaar volgen de resterende toestellen', zo meldt het ministerie van Defense maandag.

Apaches Echo (AH-64E)

De zogenoemde Apaches Echo (AH-64E) is de gemoderniseerde variant van de Apache Delta (AH-64D). In de Verenigde Staten zijn de toestellen de afgelopen jaren voorzien van geavanceerde radarsystemen, sensoren en radio- en navigatiesystemen.

Link 16: Beveiligde digitale datalink

Ook beschikken de Apache Echo’s over Link 16. Dit is een beveiligde, digitale datalink waarmee eenheden elektronisch gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Zowel Defensie als de NAVO werken met Link 16 om meerdere wapensystemen met elkaar te verbinden en beter samen te werken.

Inzetbaar houden

Defensie vliegt al sinds 1998 met de Apache. Om de helikopter inzetbaar te houden was de update naar de ‘Echo’-uitvoering nodig. Met de geavanceerde sensoren en systemen valt met het gemoderniseerde toestel nu beter te communiceren met grondtroepen, andere vliegtuigen en helikopters.

Motorvermogen verhoogd

Daarnaast zijn de Echo’s voorzien van moderne rotorbladen van composiet en is het motorvermogen verhoogd. Hierdoor zijn de vliegprestaties aanzienlijk verbeterd en zijn de helikopters wendbaarder. De eerste gemoderniseerde Apaches kwamen in 2023 al aan in Nederland. De nummers 27 en 28 worden komend jaar verwacht.

