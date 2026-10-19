Prinses Amalia bevorderd tot sergeant

Afgelopen zaterdag is prinses Amalia bevorderd tot sergeant. 'Dit gebeurde aan boord van het zeilschip Statsraad Lehmkuhl in de haven van Den Helder', zo meldt het ministerie van Defensie maandag.

De prinses startte in 2025 bij het Defensity College. Op dit moment werkt zij bij de Koninklijke Marine. 'Vorige week voer zij met alle eerstejaars adelborsten mee op de Statsraad LehmKuhl. Dat is een Noorse driemaster uit 1914 die regelmatig gebruikt wordt als opleidingsschip voor de marine', aldus het ministerie.

Militaire bijbaan

Defensity College heeft als doel studenten tijdens hun studie een militaire bijbaan met inhoud te bieden. Dit vergroot ook de zichtbaarheid en verbinding tussen krijgsmacht en samenleving. Tijdens het programma doen de jongeren op meerdere plekken bij de krijgsmacht werkervaring op. Verder nemen ze deel aan militaire activiteiten en opleidingen. Daarmee draagt het bij aan de persoonlijke, professionele en militaire ontwikkeling van de militaire werkstudent.

Hechte band

Er is van oudsher een hechte band tussen de Krijgsmacht en het Koninklijk Huis. Willem van Oranje was legeraanvoerder en latere koningen hadden het oppergezag. Sinds de grondwet van 1983 ligt dat bij de regering. Koning Willem-Alexander vervulde zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine. Daarna diende hij bij de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. Als koning heeft hij nog altijd een bijzondere band met de krijgsmacht.