Een tand laten trekken: wat kun je verwachten voor, tijdens en na de behandeling?

Wanneer een tand of kies niet meer goed doorbloed is, kan het zijn dat je tandarts je adviseert om deze te laten trekken. Dit roept vaak vragen op: Hoe verloopt zo'n behandeling eigenlijk? Doet het pijn? Hoe snel herstel je weer? In dit artikel geven we je een helder overzicht van wat je kunt verwachten tijdens een kies trekken behandeling , zowel voor, tijdens als na het trekken van de tand.

Voorbereiding op het trekken van een tand

Voordat de behandeling begint, moet de tandarts zorgvuldig onderzoeken waarom een tand of kies moet worden getrokken. Soms is het vanwege tandbederf, een ontsteking of omdat er niet genoeg ruimte in het gebit zit. Tijdens de voorbereiding bespreekt de tandarts met je welke stappen er worden genomen, welke verdoving gebruikt zal worden en wat je kunt doen om het trekken zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Het is belangrijk om je tandarts goed te informeren over je medische geschiedenis. Gebruik je medicijnen of heb je bepaalde aandoeningen, zoals diabetes of hartklachten? Meld dit altijd. In sommige gevallen kan het nodig zijn om eerst te stoppen met bloedverdunners of krijg je het advies om vooraf antibiotica te gebruiken. De tandarts geeft duidelijke instructies over wat je op de dag van de behandeling wel en niet mag eten en drinken.

Soms kan het handig zijn om iemand mee te nemen die na de behandeling met je mee naar huis kan gaan, vooral als je angstig bent of je niet lekker voelt na de verdoving. vaakst kun je na een eenvoudige extractie zelf naar huis, maar gezelschap onderweg kan prettig zijn. Zorg er verder voor dat je thuis ook goed voorbereid bent door bijvoorbeeld zachte voeding in huis te halen.

Tijdens het trekken van een tand

Op het moment dat de behandeling begint, begint de tandarts met het toedienen van een geschikte verdoving. Hiermee zorgt de tandarts ervoor zorgt dat u tijdens het trekken van de tand geen pijn voelt. Het verdoven duurt meestal een paar minuten. Vervolgens controleert de tandarts altijd of het gebied voldoende verdoofd is voordat hij verdergaat met de behandeling.

Het trekken zelf duurt vaak niet lang. Met behulp van speciaal instrumentarium wordt de tand voorzichtig losgemaakt uit het kaakbot. Soms is het nodig de tand in stukjes te verwijderen wanneer deze bijvoorbeeld erg vastzit of een lastige vorm heeft. Tijdens de behandeling kun je druk of duwde beweging voelen, maar geen scherpe pijn.

Na het trekken van de tand druk de tandarts meestal tijdelijk een gaasje op de wond, zodat het bloeden stopt. Indien nodig wordt de wond gehecht maar bij kleinere extracties is dat vaak niet nodig. Direct na de behandeling geeft de tandarts instructies voor de eerste uren na het trekken.

Herstel en nazorg na het trekken van een tand

Het herstel na het trekken van een tand verloopt bij de meeste mensen voorspoedig. Het is normaal dat het behandelde gebied nog enkele uren gevoelloos blijft. Als de verdoving is uitgewerkt kun je wat napijn voelen in de kaak van het tandvlees. Door op tijd een pijnstiller te nemen, blijft de pijn meestal goed onder controle. Probeer in de eerste 24 uur na de behandeling niet te spoelen, zodat de wond rustig kan genezen.

De meeste tandartsen adviseren om minimaal een dag niet te roken en geen alcohol te drinken. Roken en alcohol remmen het herstel en vergroten de kans op complicaties, zoals een ontsteking van de wond. Eet de eerste dag zachte voeding en vermijd hete dranken. Bij nabloedingen helpt het om een schoon gaasje stevig op de wond te drukken om de bloedingen te verminderen.

Goede mondhygiëne blijft belangrijk, maar wees voorzichtig bij het poetsen rondom de wond. Na een paar dagen kun je meestal weer normaal poetsen. Mochten er hechtingen worden geplaatst, dan lossen die vaak vanzelf op. Bij aanhoudende bloeden, pijn of koorts is het verstandig om contact op te nemen met de tandarts. Normaal gesproken herstellen mensen binnen enkele dagen volledig.

Wanneer moet je extra alert zijn?

Hoewel complicaties na de ingreep zelden voorkomen, is het goed om te weten waar je op moet letten. Als je merkt dat de pijn na enkele dagen er nog steeds is of dat je een vieze smaak in de mond krijgt, kan dit wijzen op een ontsteking. Neem in zulke gevallen contact op met uw tandarts, zodat de wond beoordeeld kan worden. Ook als de pijn juist verergert of wanneer je koorts krijgt, is het verstandig om tijdig hulp te zoeken.

In het algemeen kun je erop vertrouwen dat een tand trekken een veilige en veelvoorkomende behandeling is. Door de adviezen van je tandarts op te volgen en eventuele bijzonderheden direct te melden, draag je bij aan een voorspoedig herstel en een gezonde mond.

