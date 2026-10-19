Grass scharnieren kiezen voor een kast die goed sluit

Wie Grass scharnieren vergelijkt, ziet verschillende uitvoeringen. De juiste keuze hangt af van de constructie van de kast, de positie van de deur, de gewenste openingshoek en de sluitfunctie. Door die punten vooraf te controleren, voorkom je dat je een uitvoering kiest die niet past bij jouw toepassing.

Wil je een keuken, kledingkast of ander meubel opknappen? Dan verdienen de scharnieren meer aandacht dan je op het eerste gezicht misschien denkt. Ze bepalen niet alleen hoe de deur aan de kast wordt bevestigd, maar ook hoeveel ruimte je nodig hebt om de deur te openen en hoe de sluitbeweging aanvoelt.

Wat een Grass-potscharnier doet

Een potscharnier verbindt de kastdeur met de kastromp en zit aan de binnenzijde van het meubel. Daardoor blijft het beslag bij een gesloten deur uit het zicht. In de deur wordt een ronde uitsparing gemaakt voor de scharnierpot. Bij de hier beschreven Grass-potscharnieren heeft die pot een diameter van 35 mm.

Het scharnier vormt samen met een passende montageplaat de verbinding met de kastwand. Juist die combinatie is belangrijk. Alleen naar het uiterlijk van een bestaand scharnier kijken is daarom niet genoeg wanneer je beslag wilt vervangen. Noteer ook de montagewijze, de openingshoek en de uitvoering van de scharnierarm.

Begin bij de montagewijze

De positie van de gesloten deur ten opzichte van de kastromp bepaalt welke montage-uitvoering je nodig hebt. Bij Grass komen drie veelvoorkomende situaties voor:

- zijwandmontage, ook wel opliggende montage genoemd;

- tussenwandmontage, ook bekend als half-opliggende montage;

- inliggende montage, waarbij de deur in de kastopening valt.



Bij een opliggende deur ligt het front voor de zijwand van de kast. Een half-opliggende uitvoering wordt gebruikt bij een tussenwand, bijvoorbeeld wanneer deuren aan weerszijden van dezelfde wand worden gemonteerd. Bij een inliggende uitvoering ligt het front binnen de omliggende kastdelen. Meet de bestaande situatie zorgvuldig op, want deze drie constructies vragen om een andere vorm van de scharnierarm.

Stem de openingshoek af op de ruimte

De openingshoek geeft aan hoever de deur kan opendraaien. In het Grass-assortiment worden onder meer hoeken van 95°, 110°, 125° en 160° genoemd. Dat betekent niet dat iedere hoek bij ieder model, iedere montagewijze of iedere toepassing beschikbaar is. Controleer daarom altijd de productspecificatie van de gekozen uitvoering.

Een kleinere openingshoek kan passen bij een kast die dicht naast een wand of ander meubel staat. Een grotere openingshoek geeft meer ruimte voor de geopende deur, maar vraagt ook voldoende vrije ruimte rondom de kast. Kijk niet alleen naar de kast zelf: controleer ook handgrepen, aangrenzende fronten en andere onderdelen die de draaibeweging kunnen raken.

Zelfsluitend en softclose zijn niet hetzelfde

De termen zelfsluitend en softclose worden soms door elkaar gebruikt, terwijl ze een andere functie beschrijven. Een Tiomos-uitvoering met zelfsluitmechanisme helpt de deur naar de gesloten positie. Grass-softclose richt zich op het afremmen van de sluitbeweging. Een product kan dus niet uitsluitend op basis van één van deze termen worden gekozen.

Bedenk welk gedrag je bij het sluiten verwacht en controleer daarna de uitvoering van het specifieke artikel. Ga er niet automatisch van uit dat elk Tiomos-scharnier dezelfde sluitfunctie heeft. Bekijk per uitvoering of een zelfsluitmechanisme, softclose of een andere configuratie van toepassing is.

Controleer de potmaat en het boorwerk

Voor de beschreven potscharnieren wordt een potgat met een diameter van 35 mm gebruikt. Die maat zegt echter niet alles over de montage. Ook de positie van het potgat, de benodigde boordiepte en het boorbeeld kunnen per uitvoering verschillen. Neem de maatvoering van het gekozen artikel daarom als uitgangspunt.

Bij vervanging controleer je eerst het bestaande boorgat en de positie ten opzichte van de deurrand. Bij nieuw werk teken je de maatvoering nauwkeurig af voordat je boort. Een proefstuk van hetzelfde materiaal kan helpen om de instelling van je boor en de positionering te controleren zonder direct in het definitieve front te werken.

Vergeet montageplaat en afdekkap niet

Een Grass-potscharnier wordt aan de kastzijde bevestigd met een montageplaat. Montageplaten zijn verkrijgbaar, maar worden niet in alle gevallen samen met het scharnier geleverd. Controleer vóór je bestelt daarom de leveringsomvang en kijk welke plaat bij de gekozen scharnieruitvoering en montagesituatie hoort.

Ook afdekkappen zijn voor verschillende Tiomos-scharnieren als accessoire verkrijgbaar. Zo’n kap werkt de zichtbare delen van het beslag aan de binnenzijde af. Beschikbaarheid als accessoire betekent niet automatisch dat de afdekkap in de verpakking zit. Bekijk dus per artikel welke onderdelen inbegrepen zijn en welke je los moet toevoegen.

Bereid je keuze stap voor stap voor

Een goede voorbereiding begint bij de kast, niet bij de productnaam. Maak de deur open, bekijk hoe het huidige beslag is geplaatst en leg de relevante maten vast. Noteer vervolgens of de deur opliggend, half-opliggend of inliggend is. Daarna bepaal je welke openingshoek de ruimte toelaat en welke sluitfunctie je zoekt.

Vergelijk ten slotte de artikelgegevens met je notities. Let daarbij op de montagewijze, vorm van de scharnierarm, openingshoek, potmaat, boorgegevens en benodigde montageplaat. Vervang je bestaand beslag, neem dan niet aan dat een vergelijkbaar ogend model zonder meer past. De technische gegevens van het concrete artikel zijn leidend.

Een passende combinatie via Häfele

Heb je de montagesituatie, openingshoek en gewenste sluitfunctie vastgesteld? Dan kun je bij Häfele Nederland BV het Grass-assortiment en de bijbehorende accessoires bekijken. Controleer bij je selectie steeds de productspecificaties en leveringsomvang, zodat je naast het scharnier ook de juiste montageplaat en eventuele afdekkap kiest. Zo begin je met een complete, op jouw kast afgestemde combinatie.