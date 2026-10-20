Liefhebbers van chocolade verlekkeren zich op het Chocoladefestival in Hattem

Een beetje nattigheid kon de vele liefhebbers van de 14e editie van het Chocoladefestival in Hattem niet deren. Dit meldt Hattem24.nl .

Kraampjes

Al ruim voor de officiële openingstijd van 11:00 uur stonden er afgelopen zaterdag 17 oktober al veel auto’s op de parkeerterreinen en fietsen door de hele stad. De organisatie van het Chocoladefestival had een indrukwekkend aantal deelnemers naar Hattem gehaald.

Veel publiek

De vele kraampjes trokken veel bekijks, zowel tijdens de flinke zonneschijn als de felle buitjes. De kraamhouders deden goede zaken en hadden ontzettend veel publiek. Fanfareband Spuit Elluf trok door de stad met muziek en mensen konden genieten van lekkere chocolade, interessante kunsten, mooie ambachten en er waren zelfs attracties voor de kleinsten.

2028

Naar verwachting is er in 2028 weer een editie. De mensen van het Dikke Tinne Festival waren ook alvast van de partij, zij verzorgen volgend jaar dit grote evenement in Hattem. Organisator van het Chocoladefestival, Bonbon Atelier A3, kan terugkijken op een geslaagde dag.

