Politie vindt 100 kilo cocaïne in bedrijfspand Barendrecht, 8 aanhoudingen

De politie is maandagavond 19 oktober een bedrijfspand en een naastgelegen woning binnengevallen aan de Gebroken Meeldijk in Barendrecht. 'Daar vonden we honderd kilo cocaïne. Er zijn acht verdachten aangehouden', zo meldt de politie vandaag.

Loods

'In een loods op de locatie werd cocaïne aangetroffen. Op het terrein werd ook een trailer gevonden waarin middelen voor de productie van drugs waren opgeslagen', aldus de politie die de zaak in onderzoek heeft.

Aanhoudingen

De politie hield een 17-jarige, een 24-jarige en een 25-jarige man uit Rotterdam aan. Ook een 32-jarige, een 40-jarige en een 52-jarige man uit Barendrecht zijn aangehouden. Daarnaast hield de politie een 35-jarige man uit Dordrecht en een 35-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan.

