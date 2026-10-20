Verdachte (56) in onderzoek naar dood vrouw (50) in Beek en Donk langer vast

De 56-jarige man uit Beek en Donk, die ervan wordt verdacht dat hij zijn partner om het leven heeft gebracht, blijft 14 dagen langer vastzitten. 'Dat heeft de rechter-commissaris vandaag besloten bij de voorgeleiding', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

Lichaam vrouw in woning gevonden na melding

Naar aanleiding van een melding van een verdachte situatie op 17 oktober omstreeks 01.45 uur, werd in de woning van de verdachte het lichaam aangetroffen van een 50-jarige vrouw uit Tilburg. De man werd daarop direct aangehouden. Het politieonderzoek naar de gebeurtenissen gaat onverminderd door.

