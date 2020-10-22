Start wintertijd: extra alertheid op de weg

Met het ingaan van de wintertijd neemt het risico op wildaanrijdingen toe. Reeën, herten en wilde zwijnen zijn vooral actief rond de schemering. Doordat het in de ochtend en avond eerder donker is, vallen deze momenten vaker samen met de spits. Met de overgang naar de wintertijd roept de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging automobilisten op om de komende maanden extra voorzichtig te zijn: matig de snelheid, wees extra alert in de schemering en houd rekening met meerdere dieren op de weg.

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen zijn wildaanrijdingen helaas niet altijd te voorkomen. Juist dan spelen jagers een belangrijke rol bij de afhandeling van aanrijdingen en het voorkomen van onnodig dierenleed. Om wildaanrijdingen te voorkomen, plaatsen jagers op locaties waar vaak groot wild oversteekt zogenoemde wildreflectoren en wildspiegels. Deze zorgen ervoor dat dieren worden afgeschrikt door naderende voertuigen. En bij een wildaanrijding kan een bevoegde jager op verzoek van de politie worden ingeschakeld. Met behulp van een speciaal opgeleide speurhond kan worden nagegaan of een aangereden dier is gevlucht en waar het zich bevindt. Als een dier ernstig gewond is en herstel niet mogelijk is, kan worden voorkomen dat het onnodig blijft lijden.

Laurens Hoedemaker, directeur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging: “een wildaanrijding is voor automobilisten én dieren een ingrijpende gebeurtenis. Na een wildaanrijding telt iedere minuut. Een gewond dier vlucht vaak instinctief weg en kan zich vervolgens lange tijd schuilhouden. Dagelijks zetten jagers zich in om gewonde dieren snel op te sporen en onnodig lijden te voorkomen.”