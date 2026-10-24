Politie vindt 700 kilo vuurwerk en 2 vuurwapens in Gelders bedrijfspand

De politie heeft afgelopen dinsdag 700 kilo vuurwerk in beslag genomen bij een bedrijfspand in Kapel Avezaath. 'Daarnaast werd in een woning in Kapel Avezaath 18 kilo vuurwerk aangetroffen. Een eerdere vuurwerkvondst in de gemeente Tiel bracht de politie bij deze panden', zo meldt de politie.

Onderzoek gestart

Eerder deze maand werd bij een woning in de gemeente Tiel 46 kilo vuurwerk aangetroffen. De politie heeft vervolgens verder onderzoek gedaan. Dit onderzoek bracht de politie bij drie adressen in Kapel Avezaath waar op dinsdag 20 oktober instappen plaatsvonden.

Bedrijfspand

In een woning werd 18 kilo vuurwerk aangetroffen en in een bedrijfspand 700 kilo. De enorme hoeveelheid vuurwerk betrof deels siervuurwerk en deels zwaar vuurwerk als cobra’s en shells. Het vuurwerk is in beslag genomen. Sinds 1 augustus 2026 is het bezitten, kopen of afsteken van alle soorten vuurwerk (met uitzondering van categorie F1) verboden. Dat geldt dus ook voor siervuurwerk.

Naast vuurwerk ook vuurwapens aangetroffen

In het bedrijfspand werden ook twee vuurwapens aangetroffen. Daarvoor is een verdachte aangehouden. De verdachte is vrijdag voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die heeft besloten dat de verdachte de strafzaak onder voorwaarden in vrijheid mag afwachten. De verdachte zal zich op een later moment voor de rechter moeten verantwoorden.