Geen vervolging voor grensoverschrijdend gedrag op prinsenreceptie carnavalsvereniging

Een 38-jarige man uit Panningen werd begin februari 2026 beschuldigd van aanranding van een vrouw tijdens een prinsenreceptie van carnavalsvereniging ‘De Brookhaze’ in Peel en Maas.

Zaak geseponeerd

Na een politieonderzoek, onder leiding van de officier van justitie, is besloten geen verdere strafvervolging in te stellen. Het Openbaar Ministerie (OM) seponeert de zaak. De man krijgt wel een aantekening op zijn justitiële documentatie, waaruit blijkt dat er voldoende bewijs was voor grensoverschrijdend gedrag. "Hij had moeten begrijpen dat de ander geen toestemming gaf", stelt de officier van justitie.

Ook rekening gehouden met wensen van slachtoffer

In de visie van het OM is de man wel over grenzen heen gegaan. Inzake de beslissing niet te vervolgen, is ook rekening gehouden met de wensen en belangen van het slachtoffer. Daarnaast is er rekening gehouden met de gevolgen die de strafzaak en de media-aandacht al voor betrokkenen hebben gehad.

'Vrolijkheidstikje op de bil'

De vrouw gaf aan dat zij op de bewuste receptie aangerand zou zijn door de verdachte. De verdachte verklaarde daarentegen over het voorval dat hij in een ‘vrolijke en gezellige’ bui was, de hoek om kwam lopen en het slachtoffer in een moment van onbezonnenheid en in het voorbijgaan een ‘vrolijkheidstikje’ op de bil gaf. De man ontkent iedere seksuele intentie en noemt het ‘een ontzettend stomme fout’. Officier van justitie: “Welke waarheid hier ook aan de orde is, het OM is van mening dat de verdachte hier over grenzen heen is gegaan.”