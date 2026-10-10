Productie industrie in augustus 12 procent hoger dan jaar eerder

De kalendergecorrigeerde productie van de Nederlandse industrie lag in augustus 12,0 procent hoger dan in augustus 2025. Dit heeft het CBS bekendgemaakt.

'Grootste stijging in ruim 4 jaar'

'Dat is de grootste stijging in ruim 4 jaar. In juli was de stijging 9,3 procent. In ruim zes de van tien onderliggende branches groeide de productie in augustus. Ten opzichte van juli steeg de productie van de industrie in augustus met 3,3 procent', aldus het CBS.

Groei in ruim zes van de tien branches

Ruim 60 procent van de onderscheiden bedrijfsklassen in de industrie produceerde in augustus meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de acht grootste branches realiseerde de machine-industrie opnieuw de grootste productiestijging, terwijl de chemie de grootste daling noteerde.

Productie stijgt ten opzichte van juli

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling van de productie kan het beste worden gekeken naar voor seizoen- en kalendereffecten gecorrigeerde cijfers. Van juli op augustus steeg de productie met 3,3 procent.

Sinds begin 2026 weer stijgende trend

De voor seizoen- en kalendereffecten gecorrigeerde productie fluctueert doorgaans aanzienlijk. Dalingen en stijgingen volgen elkaar snel op. In mei 2020 bereikte de productie van de industrie een dieptepunt. Daarna werd een stijgende lijn ingezet tot mei 2022, waarna de trend omsloeg. Sinds het begin van 2026 stijgt de trend weer. In augustus bereikte de productie van de industrie het hoogste niveau ooit.