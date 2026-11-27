Iets meer mensen met bijstand in derde kwartaal

Aan het einde van het derde kwartaal van 2026 ontvingen 411 duizend mensen tot de AOW-leeftijd een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 4 duizend meer dan een jaar eerder. Vooral onder jongeren tot 27 jaar nam het aantal mensen met een bijstandsuitkering toe. Dit blijkt uit nieuwe voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Sterkere stijging aantal bijstandsuitkeringen onder jongeren

Het aantal jongeren tot 27 jaar met bijstand nam in het derde kwartaal met 6,3 procent toe tot 43 duizend vergeleken met een jaar eerder. In het tweede kwartaal steeg het aantal jongeren met bijstand nog met 5,6 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Ook onder mensen van 27 tot 45 jaar nam het aantal mensen met een bijstandsuitkering toe, met 1,2 procent tot 140 duizend. Onder mensen van 45 jaar tot de AOW-leeftijd daalde het aantal juist licht, met 0,1 procent tot 228 duizend.

Meer mensen stromen de bijstand in dan uit

De meest recente cijfers over de in- en uitstroom gaan over het tweede kwartaal van 2026. In dat kwartaal stroomden 21,3 duizend mensen de bijstand in en 18,2 duizend mensen de bijstand uit. Zowel de instroom als de uitstroom was hoger dan een jaar eerder. De instroom steeg met 3,4 procent en de uitstroom met 4,8 procent. Er stroomden dus nog altijd meer mensen de bijstand in dan uit.

Mensen die de bijstand verlaten omdat zij de AOW-leeftijd bereiken, tellen niet mee in de uitstroomcijfers. In het tweede kwartaal van 2026 waren dit 1,6 duizend mensen. De cijfers over in- en uitstroom in het derde kwartaal van 2026 zijn nog niet beschikbaar.