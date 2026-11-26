17 procent lhbtqia+ mensen ervaart discriminatie, anderhalf keer zo vaak als rest bevolking

In 2025 zei 17 procent van de lhbtqia+ mensen van 15 jaar of ouder dat ze zich in de afgelopen twaalf maanden gediscrimineerd hebben gevoeld. 'Bij de overige bevolking was dat 10 procent', zo meldt het CBS donderdag.

Opmerkingen

Lhbtqia+ mensen worden naar eigen zeggen vaker gediscrimineerd vanwege vrouw of man zijn en seksuele oriëntatie, maar ook ervaren zij vaker discriminatie om andere redenen. 'Ze hebben het vaakst last van opmerkingen, ongelijke behandeling en stigmatisering', aldus het CBS.

Respectloos

Dit blijkt uit het artikel Respectloos gedrag en discriminatie ervaren door lhbtqia+ mensen, met de uitkomsten van onderzoek met gegevens uit de Veiligheidsmonitor 2025. Lhbtqia+ staat voor lesbisch, homoseksueel, bi-plus, transgender, queer, intersekse, aseksueel en overig. Volgens eerder CBS-onderzoek is bijna 1 op de 5 mensen in Nederland lhbtqia+.

Rond 1 op 3 non-binair/genderqueer en intersekse mensen gediscrimineerd

Binnen de lhbtqia+ groep zijn er verschillen in ervaren discriminatie. Non-binair/genderqueer mensen (33 procent) en intersekse mensen (30 procent) maken dit het vaakst mee. Bij homoseksuele mannen en vrouwen gebeurt dit bij ongeveer 25 procent. Bi-plus mannen en aseksuele mensen voelen zich minder vaak gediscrimineerd.

Meer discriminatie op verschillende gronden

Lhbtqia+ mensen zeggen vaker dan niet lhbtqia+ mensen dat ze gediscrimineerd zijn vanwege vrouw of man zijn of seksuele oriëntatie. Zij ervaren ook vaker discriminatie vanwege onder andere leeftijd, politieke overtuiging of handicap.

Niet-lhbtqia+ mensen zeggen juist vaker gediscrimineerd te zijn op grond van godsdienst of levensovertuiging. De groepen worden even vaak gediscrimineerd op grond van ras of huidskleur (beide 5 procent) of nationaliteit (beide 4 procent).

Vooral opmerkingen, ongelijke behandeling en stigmatisering

Discriminatie ervaren door lhbtqia+ mensen gebeurt vooral door discriminerende opmerkingen (10 procent), ongelijke behandeling (9 procent) en stigmatisering (7 procent). 2 procent van de lhbtqia+ mensen maakt ernstige manieren, zoals geweld en bedreiging, mee.

Vooral homoseksuele mannen, non-binair/genderqueer mensen en intersekse mensen ervaren deze ernstige manieren van discriminatie in verhouding vaak. Alle manieren van discrimineren komen bij lhbtqia+ mensen vaker voor dan bij niet-lhbtqia+ mensen.

Vooral vaker op straat, in het ov en bij uitgaan

Op straat voelen mensen zich het vaakst gediscrimineerd, lhbtqia+ mensen met 8 procent twee keer zo vaak als de overige bevolking. Ook in het openbaar vervoer en bij het uitgaan ervaren lhbtqia+ mensen ruim twee keer zo vaak discriminatie. 4 procent heeft daar discriminatie meegemaakt, bij de overige bevolking was dat 1,5 procent. Bij alle onderzochte situaties zeggen lhbtqia+ mensen vaker dan niet-lhbtqia+ mensen discriminatie te ervaren, behalve bij de toelating tot school of opleiding.

Meestal geen melding of aangifte

In 2025 zei 12 procent van de mensen die discriminatie hebben ervaren, dat ze hier melding van hebben gedaan bij een instantie. Lhbtqia+ mensen doen dat niet vaker dan de overige bevolking. Wel doen ze iets vaker aangifte van discriminatie bij de politie na discriminatie, al gaat het in beide groepen om een kleine minderheid (3 procent tegen 2 procent).