Nieuw Y-verwantschapsonderzoek met DNA zorgt voor doorbraak: 5 cold cases opgelost

Er zijn verdachten in beeld gekomen door een nieuw verwantschapsonderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). ‘We verwachten met deze techniek veel meer zedenverdachten aan te houden’, zegt Hester Scholten, landelijk portefeuillehouder cold cases van de politie.

Al vijf oude zedenzaken opgelost

'Coldcaseteams van de politie hebben sinds april dit jaar vijf oude zedenzaken opgelost. Daarbij zijn op verschillende plekken in Nederland vier verdachten aangehouden. Een vijfde verdachte bleek inmiddels overleden', aldus de politie.

Onderzoek op plaats delict

De zedendelicten vonden plaats in verschillende regio’s in Nederland: een verkrachting van een 76-jarige vrouw in Den Haag in 2021, een serie verkrachtingen rond Breda tussen 2001 en 2011, een verkrachting van een 13-jarig meisje in Winterswijk in 1999, twee verkrachtingen door dezelfde man in 1995 in Apeldoorn en in 1997 in Deventer, en een verkrachtingszaak uit 1993 in Apeldoorn. ‘Dit waren vreselijke zaken’, zegt Scholten. ‘Het geeft veel voldoening als we slachtoffers kunnen benaderen om te vertellen dat we hun zaak aan het oplossen zijn.’

Mannelijke lijn beter in beeld door nieuw Y-verwantschapsonderzoek

In deze zedenzaken waren te weinig aanknopingspunten. De DNA-sporen van de onbekende dader in deze zaken leverden geen match op in de DNA-databank voor Strafzaken. Nieuw Y-verwantschapsonderzoek door het NFI bracht deze zaken weer in beweging. DNA-verwantschapsonderzoek gebeurt standaard met een niet aan geslacht gebonden DNA-profiel. Bij mannelijke personen is het mogelijk een Y-DNA-profiel op te stellen. Een Y-profiel is een DNA-profiel dat informatie bevat uit een stuk DNA dat alleen mannen hebben: het Y-chromosoom. Y-chromosomen veranderen niet als ze van vader op zoon worden doorgegeven.

Kansen voor andere zaken

Mannen geven vaak hun achternaam door aan hun zoons. Daardoor kan een Y-profiel van een spoor in sommige zaken een aanwijzing zijn van de achternaam van de gezochte persoon. En dat kan heel waardevol zijn in een politieonderzoek. ‘Daders van ernstige zedenmisdrijven zullen met deze nieuwe techniek sneller opgespoord worden’, zegt Scholten. ‘Tegenwoordig is veel minder DNA nodig voor onderzoek en nu kunnen we heel gericht zoeken binnen een mannelijke familielijn. Dat opent nieuwe mogelijkheden voor zaken die al jaren op de plank liggen. Y-onderzoek biedt zo geweldige kansen voor onopgeloste zeden- en moordzaken. De realiteit is dat er helaas altijd zaken zijn die onopgehelderd blijven. Maar dankzij dit soort nieuwe technieken krijgen we meer mogelijkheden om daders te vinden’, aldus Scholten.