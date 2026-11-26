Politie legt beslag op ruim 600 Amsterdamse taxi’s in witwasonderzoek

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies heeft administratief beslag gelegd op ruim 600 taxi’s, met een gezamenlijke oorspronkelijke cataloguswaarde van meer dan 28,5 miljoen euro. 'Aanleiding is een strafrechtelijk onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken binnen de Amsterdamse taxibranche', zo meldt de politie donderdag.

'Samenhangende constructie voor de exploitatie van taxi’s'

Uit het strafrechtelijke onderzoek van de Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies kwamen aanwijzingen naar voren dat 26 rechtspersonen onderdeel uitmaakten van een samenhangende constructie voor de exploitatie van taxi’s. Er waren onder meer signalen van witwassen, het niet doen van belastingaangifte en openstaande verkeersboetes.

Vervalste chauffeurskaarten

Ook kwamen andere misstanden in de branche naar voren. Zo waren er signalen van taxivervoer zonder de vereiste vergunning, het beschikbaar stellen van een taxivergunning aan derden en het ontbreken van personeel in loondienst. Daarnaast waren er meldingen en bevindingen rondom het niet meewerken aan controles, het gebruik van vervalste chauffeurskaarten en het rijden onder invloed. In sommige voertuigen werden bovendien lachgas en drugs aangetroffen.

Daarnaast waren er aanwijzingen dat eigendomsverhoudingen bewust werden verhuld, waardoor niet duidelijk was wie daadwerkelijk eigenaar was van bepaalde voertuigen.

Grote impact op de betrokken ondernemingen

De beslaglegging op ruim 600 voertuigen verstoort in belangrijke mate de werkwijze waarmee de betrokken ondernemingen hun onderlinge constructie in stand houden. De voertuigen waarop beslag is gelegd, kunnen door een blokkade bij de RDW niet zonder meer worden overgedragen.

Administratief beslag

Bij administratief beslag wordt digitaal beslag gelegd op een voertuig via het kentekenregister van de RDW zonder het voertuig fysiek te zien. Deze werkwijze geldt sinds 1 april 2021 voor motorrijtuigen en aanhangwagens. Door het beslag ontstaat een tenaamstellingsblokkade. Overschrijven, slopen of exporteren is niet mogelijk zolang het beslag loopt. De eigenaar mag het voertuig in beginsel blijven gebruiken, maar blijft verantwoordelijk voor verzekering, motorrijtuigenbelasting en APK.